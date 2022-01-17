Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Порошенко прибыл в Печерский суд Киева, пятому президенту избирают меру пресечения - ОНЛАЙН

2022-01-17 10:45

Сегодня Печерский суд Киева проведет заседание, на котором будут избирать меру пресечения бывшему президенту  по делу о государственной измене.

Петр Порошенко, который сегодня утром прилетел в Украину из Варшавы (самолет приземлился в Жулянах), уже явился в здание суда. 

Перед входом его встречали более тысячи украинцев, там проходит акцмия в поддержку экс-президента.

Порошенко заявил своим сторонникам, что "приехал в Украину, чтобы защищать Украину, а не Порошенко".

Напомним, 20 декабря прошлого года Госбюро расследований подписало подозрение Порошенко в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о поставках угля из неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

 

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