Политика Печерский суд Киева отпустил Петра Порошенко под личное обязательство вместо ареста на 2 месяца

2022-01-19 14:22

Сегодня Печерский райсуд Киева определял меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Речь идет о деле о подозрении в государственной измене. Напомним, в целом против нардепы и бывшего президента заведено более сотни уголовных дел.

Перед началом заседания около суда произошла потасовка сторонников Порошенко и правоохранителей. Митингующие пытались установить печки для чая, однако силовики им помешали. Вскоре после этого произошла еще одна стычка - правоохранители предприняли попытку отобрать бочки, дрова, буржуйки.

Вскоре после открытия заседения, которое состоялось с небольшим опозданием, Печерский суд Киева объявил меру пресечения Петру Порошенко в деле о подозрении в государственной измене. Вместо ареста, которого требовала прокуратура, его отпустили под личное обязательство.

Напомним, прокуроры добивались для Порошенко арест на два месяца с альтернативой внесения 1 млрд грн залога. Также они просили наложить на лидера ЕС обязательство ходить к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения, сдать паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет.