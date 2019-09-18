Политика У Зеленского готовят бумажную «революцию»: что изменится

2019-09-18 17:00 225

Команда Владимира Зеленского постепенно начала отказываться от бумажных документов

Об этом сообщил министр Кабинета министров и советник главы СБУ Дмитрий Дубилет на своей страничке в Facebook.

«Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота — кадрового (он же HR). По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. А сколько впустую тратится времени и талантов — оценить невозможно», – отметил Дубилет.

В частности, планируется запрет подачи документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме, на информацию о связанных компаниях и на копии дипломов из-за наличия реестра, на копии паспортов (есть ЭЦП), автобиографии и т.д.

Также политики обещают избавиться от трудовых книжек. Перейдет в цифровой вид и весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д.

Переход на электронный вариант вышеперечисленных документов планируют через 6-9 месяцев.

Напомним, что Владимир Зеленский так и не провел обещанный во время избирательной гонки анализ закона о функционировании украинского языка. За первые сто дней президентства Владимир Зеленский так и не провел анализ закона о функционировании украинского языка на предмет соблюдения конституционных прав всех граждан Украины, о чем он обещал во время предвыборной гонки. Об этом сообщают «Украинские новости».

В материале говорится также, что никакие рабочие или экспертные группы для анализа этого закона в Офисе президента также не создавались.