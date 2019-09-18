Политика "Нормандская встреча" в сентябре сорвалась по вине российской стороны - Пристайко

2019-09-18 22:00 219

Встреча в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России должна была состояться во вторник, 17 сентября, но Российская Федерация по техническим причинам не смогла принять в ней участие. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместного заседания комитета ВР по вопросам внешней политики и евроинтеграции.

"Президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера - увы, Российская Федерация, на этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", - сказал министр.

По его словам, украинская сторона в ближайшее время планирует повторить этот подход всех четырех лидеров, для этого сегодня Пристайко проведет беседу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.