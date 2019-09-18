Политика Зеленский назвал имя нового представителя Украины на переговорах в Минске

2019-09-18 20:00 267

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в соответствующем указе Президента №701/2019 от 18 сентября.

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июня 2019 года № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте указа.

Отметим, Алексей Резников - украинский юрист, был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации с апреля 2016-го по сентябрь 2018 года, адвокат, Заслуженный юрист Украины.

3 декабря 2004 года состоялось решающее заседание Верховного Суда Украины по иску тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко, который оспаривал в суде объявленные Центризбиркомом результаты президентских выборов, которым победа отдавалось Виктору Януковичу. Суд назначил голосование. Как следствие, 26 декабря был проведен "третий тур", по результатам которого Виктор Ющенко стал Президентом Украины. Представителем Ющенко в Верховном суде Украины Алексей Резников.

Добавим, ранее в рабочей подгруппе по политическим вопросам в ТКГ Украину представлял Александр Моцик.