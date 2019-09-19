Политика Реформа Генпрокуратуры и обыски у депутатов - что Рада рассмотрит 19 сентября

2019-09-19 09:40 159

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект реформирования органов прокуратуры. Также планируется разрешить проводить обыски у депутатов без согласия ВРУ и ввести электронный чек.

Как указано в плане работы на день, депутаты планируют начать работу с включения в повестку дня сессии законопроекта, который предусматривает проведение выборов мэра Киева 8 декабря.

Далее на рассмотрении два законопроекта в первом чтении - о структуре прав собственности провайдеров телесетей, а также об изменении порядка увольнения и назначения членов Нацсовета по вопросам ТВ.

После этого политики будут рассматривать законопроекты во втором чтении, которые парламент поддержал за основу на прошлой неделе. В частности, речь идет о продлении на три года закона о финансовой реструктуризации, реформе Генпрокуратуры, реформе госслужбы.

Также Рада намерена объединять отчетность по единому взносу с отчетностью по налогу на доходы физических лиц. В повестке дня - проект изменений в УПК, который предусматривает обыски у нардепов без разрешения Рады. Парламент намерен окончательно внести изменения в законодательство, чтобы ввести электронный чек, а также о кэшбеке покупателю в случае незаконно выданного чека.