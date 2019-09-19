Политика Стала известна дата встречи Зеленского с Трампом - о чем будут говорить

2019-09-19 13:12 231

Вице-президент США Майк Пенс во время телефонного разговора с президентом Украины обсудили визит Владимира Зеленского в США на следующей неделе.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, в рамках телефонной беседы стороны говорили о предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Вице-президент поблагодарил администрацию президента Зеленского за ее смелые действия по борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ и предложил полную поддержку этих усилий в США", – говорится в сообщении.

Также Пенс напомнил подтвердил неизменную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Встреча Зеленского и Трампа должна состояться после Генассамблеи ООН, между 23-26 сентября. На встрече будет подниматься тема ситуации на Донбассе.