Политика Зеленский раскрыл особенности открытия рынка земли - кто сможет купить и продать

2019-09-20 09:11 387

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что согласно модели рынка, которую сейчас разрабатывает правительство, покупать землю в Украине смогут только украинцы. 

"Первое и основное: земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", -сказал президент во время встречи с аграриями.

Зеленский добавил, что для украинцев очень важно иметь полноценное, а не гибридное право на пользование своей землей.

"Земля – это собственность граждан, но у них наконец должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю. Полноценное – это право – очень важно – это право владеть, право пользоваться и право распоряжаться своей землей", - отметил президент.

Президент такжде напомнил, что почти один миллион украинцев умерли, так и не получив право собственности на свою землю.

"За это время из семи миллионов украинцев, которые владеют землей, один миллион, почти один млн граждан умерли, так и не получив от государства шанса стать зажиточными хозяевами своей земли, не получив право собственности", - подытожил Зеленский.

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