Политика Главы МИД Украины и Германии провели разговор: что известно

2019-09-19 18:00 246

Глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне провёл телефонный разговор с немецким коллегой Хайко Маасом – обсуждали подготовку к саммиту в нормандском формате. О разговоре украинский министр написал в Twitter.

“С Хайко Маасом мы обсуждали, прежде всего, подготовку к саммиту в нормандском формате. Нам нужна эта контрольная точка для дальнейшего прогресса, для нашего народа в российских тюрьмах и на оккупированных территориях”, — сообщил министр.

В то же время о телефонном разговоре еще накануне сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

“Новое качество украинско-немецкого стратегического партнерства: в один день — сразу два телефонных разговора министров энергетики и иностранных дел”, — сообщил он.

Напомним, в среду Пристайко заявил, что планирует обсудить новую возможную дату встречи в нормандском формате с руководителем внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом.