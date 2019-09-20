Украина Блэкаут в Киеве: Стало известно почему был аварийно обесточен центр столицы

2019-09-20 10:12 186

В Печерском районе Киева минувшей ночью произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

Как сообщили в ДТЭК Киевские электросети, света не было на улицах Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федорова, Владимиро-Лыбидская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Колпака.

Кроме того, без электроэнергии остались дома в переулках Лабораторный и Новопечерский.

В компании подчеркнули, что ситуация связана с аварийным отключением оборудования и обещали восстановить электроснабжение в ближайшее время.

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