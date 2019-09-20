Политика "Слуга народа" прилег отдохнуть прямо в сессионном зале Рады

2019-09-21 07:00 72

 

В Верховной Раде Украины произошел очередной казус с народными депутатами от партии "Слуга народа".

На этот раз отличился Алексей Устенко, который является сыном внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам. Народный избранник прилег отдохнуть прямо в сессионном зале парламента.

"Устал", - опубликовал и подписал снимок с нардепом фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что пользователи соцсети достаточно бурно отреагировали на отдыхающего "слугу народа", а многие начали вообще подшучивать над ним.

"А что вы думали, легко быть нардепом", "Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты", "Переработал, тяжелая работа", "Бидося, может, молоко выдавать за плохие условия труда", "Давит на массу, а не на кнопки", - отметили пользователи.

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Политика

"Слуга народа" прилег отдохнуть прямо в сессионном зале Рады 2019-09-21 07:00 72
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