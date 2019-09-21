Политика У Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским

2019-09-22 13:00 399

 

В Конгрессе США потребовали, чтобы администрация Дональда Трампа предоставила текстовую расшифровку его разговора с Владимиром Зеленским.

Конгрессмены США обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Голос Америки в субботу, 21 сентября.

С требованием предоставить доступ к полной стенограмме разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей. С подобным требованием к Белому дому обратилась сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгресвумен Марси Каптур.

"Сегодня пресса указывает, что жалоба подана представителем разведки, в рамках защиты обличителей нарушений в отношении возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Каптур.

Напомним, что ранее Дональд Трамп написал в Twitter, что не нарушал закон во время разговора по телефону с Зеленским, а последние новости - это выдумка "фейковых СМИ".

Ранее СМИ сообщили, что Трамп мог оказывать давление на Зеленского, требуя провести в Украине разбирательства, связанные с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

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