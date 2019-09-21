Политика Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины

2019-09-22 14:00 2211

Владимир Зеленский решил переиначить, точнее перепланировать и усилить план обороны страны

Президент Украины Владимир Зеленский перед отечественными военными поставил стратегическую задачу. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк. Формулировка звучит как: «разработать динамический план обороны».

Планируется создать масштабный план, который, по словам Загороднюк, будет периодически пересматриваться, ориентируясь по ситуации:

«Параллельно будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ. И в каждом из этих видов будет план развития, который будет базироваться на угрозах, которые мы видим перед Украиной, или сейчас или в перспективе. Дальше уже вопрос фокуса», — заявил Загороднюк.