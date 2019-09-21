Политика Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины

2019-09-22 14:00 2211

 

Владимир Зеленский решил переиначить, точнее перепланировать и усилить план обороны страны

Президент Украины Владимир Зеленский перед отечественными военными поставил стратегическую задачу. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк. Формулировка звучит как: «разработать динамический план обороны».

Планируется создать масштабный план, который, по словам Загороднюк, будет периодически пересматриваться, ориентируясь по ситуации:

«Параллельно будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ. И в каждом из этих видов будет план развития, который будет базироваться на угрозах, которые мы видим перед Украиной, или сейчас или в перспективе. Дальше уже вопрос фокуса», — заявил Загороднюк.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским

2019-09-22 13:00 399

От Трампа требуют опубликовать беседу с Зеленским

2019-09-21 12:00 1032

Впервые раскрыты планы президента Зеленского по Донбассу - что и как изменится в зоне ООС

2019-09-20 16:30 6750

Президент Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде

2019-09-20 14:46 870

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины

2019-09-22 14:00 2211

Генштаб работает над разведением сил - Загороднюк

2019-09-22 13:30 345

У Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским

2019-09-22 13:00 399

Пенсии в Украине: получателей огорчили новостью

2019-09-22 12:30 36738
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины 2019-09-22 14:00 2211
Генштаб работает над разведением сил - Загороднюк 2019-09-22 13:30 345
У Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским 2019-09-22 13:00 399
Пенсии в Украине: получателей огорчили новостью 2019-09-22 12:30 36738

Лента

15:00 Курсу доллара спрогнозировали неожиданный обвал
14:30 Климатолог кардинально изменила прогноз погоды на зиму для Украины
14:00 Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины
13:30 Генштаб работает над разведением сил - Загороднюк
13:00 У Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским
12:30 Пенсии в Украине: получателей огорчили новостью
12:00 Совсем скоро: Украину накроет самая мощная в году магнитная буря
11:30 Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера
11:00 В Минобороны сообщили, что будут делать с вопросом призыва в ВСУ
10:30 Ужесточение проверки получателей субсидий: три важных этапа