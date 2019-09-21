Украина Ужесточение проверки получателей субсидий: три важных этапа

2019-09-22 10:30 207

В Украине проведут проверки субсидиантов и других категорий граждан, получающих соцвыплаты от государства. Законопроектом «О верификации и мониторинге государственных выплат», который подал в парламент председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев, предусматривается ужесточение верификации льготников по ЖКХ.

Документ направлен на то, чтобы обеспечить государственной помощью только тех, кому она действительно нужна, а не тех, кто скрывает свои доходы и при этом незаконно претендует на субсидию.

Законопроектом предлагается создать единую информационно-аналитическую платформу электронной верификации и мониторинга.

При этом проверка претендентов на государственную помощь будет проводиться трижды: до ее назначения, в процессе получения и в течение трех лет после получения.

Стоит отметить, что сейчас проверка проводится только до назначения субсидии. Причем сегодня проверяют только уровень доходов, наличие в течение года трат на сумму свыше 50 тысяч грн. В случае принятия закона будут проверять еще и наличие у субсидиантов земли, вкладов в банках, изучать их передвижения и уточнять списки совместно проживающих льготников.

Если окажется, что получатель не сообщил какую-то информацию, которая влияет на назначение или размер помощи, его заставят вернуть государству переплату добровольно или через суд.

В законопроекте также прописана ответственность центрального и местных органов по назначению государственной помощи за сохранение банковской тайны и персональных данных.