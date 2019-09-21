Политика Пенсии в Украине: получателей огорчили новостью

2019-09-22 12:30 36693

На заседании Верховной Рады Украины депутаты приняли на основу законопроект № 1231 о верификации пенсий и других соцвыплат.

Об этом говорится на сайте парламента.

В этом документе идет речь о массовых проверках пенсий, субсидий, стипендий, пособий и других выплат от государства. В целом верификация представляет собой сбор данных и проверка достоверности информации для назначения и выплаты денежных средств из госбюджета. Будет тщательно проверяться информация, которую предоставляют украинцы для назначения выплат. Важно отметить, что именно получателей никто проверять не будет, работа предполагается исключительно с реестрами. Многие депутаты сошлись во мнении, что бывают случаи, когда лицо несправедливо получает выплаты от государства, а тот, кто действительно в этом нуждается, остается ни с чем.