Коронавирус В Китае выявили новый способ заражения коронавирусом

2020-05-27 09:13 261
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Ученые из Китая впервые выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом пациента. Тем самым они подтвердили теорию фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции.

Выводы исследователей опубликовал журнал Emerging Infectious Diseases.

До сих пор такой способ передачи инфекции многими исследователями ставился под сомнение. 

В качестве исследуемого материала ученые использовали фекалии 78-летнего пациента. Мужчина тяжело переносил болезнь и спустя несколько дней после помещения в реанимацю - умер. При этом анализы кала, собранного за две недели пребывания пациента в больнице, показали наличие в них SARS-COV-2.

"При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в мазках из горла или носа", - говорится в исследовании.

Позже ученые также смогли выделить живой вирус из образцов кала других пациентов. По мнению экспертов, это подтверждает тот факт, что коронавирусом можно заразиться, вдохнув пары фекалий зараженного вирусом человека.

Аналогичный способ заражения был распространен во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году.

"Во время пандемии тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году 329 жителей частного жилого комплекса в Гонконге были инфицированы; 42 умерло из-за того, что неисправность канализации привела к аэрозолизации загрязненных фекалий, которые стали источником инфекции", - говорится в исследовании.

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