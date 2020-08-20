Коронавирус Ученые выявили ранее неизвестный способ попадания коронавируса в клетки

2020-08-20 09:12 369

Группа немецких ученых открыла ранее неизвестный механизм попадания коронавируса COVID-19 в клетку.

Как сообщает Science, в ходе исследования с применением криоэлектронной томографии, усреднением субтомограмм и моделированием молекулярной динамики специалисты выяснили, что знаменитые "шипы", из-за которых вирус получил свое название, способны изгибаться, хотя раньше предполагалось, что они твердые.

Ученые определили, что глобулярная часть S-белка, или "белка-шипа", в которой содержится рецептор-связующая область и механизмы, необходимые для слияния с инфицируемой клеткой, соединена с гибкой ножкой. Они выделили у нее три своеобразных "сустава": "бедро", "колено" и "голеностоп".

Такая гибкость позволяет вирусу перемещаться и искать рецептор для соединения с целевой клеткой, утверждают ученые.

"Как воздушный шар на веревке, "шипы" движутся по поверхности вируса и таким образом могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой", – пояснила глава исследовательской группы Якомин Крийнсе Локер.

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