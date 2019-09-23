Политика Кабмин предлагает отказаться от вступления в НАТО

2019-09-23 18:30 669

Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук.

По ее словам, Украину не ждут в НАТО и туда скорее возьмут Грузию. При этом она отметила, что десять лет назад Киев и Тбилиси имели равные шансы на получение плана действий по членству в альянсе. А сейчас Украина несет серьезные репутационные издержки из-за того, что власти постоянно говорят о вступлении в военный альянс, "где ее не ждут".

Причину нежелания альянса связываться с Украиной Верещук видит в позиции России. В связи с этим она привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина.

"Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией", - пояснила депутат.

Напомним, 31 октября в Украине пройдет заседание Североатлантического совета.