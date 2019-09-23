Украина В Украине ударят сильные заморозки: синоптик рассказала, где похолодает

2019-09-23 22:00 630

 

В течение вторника температура будет колебаться от -4 до +22 градусов

В Украине завтра, 24 сентября, будет прохладно, а ночная температура опустится к нулю и ожидаются заморозки. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью и в ночь на среду в северных, восточных, в Полтавской и Черкасской областях ожидаются заморозки до -4 градусов.

"В общем ночная температура воздуха предполагается в пределах 0-7 градусов, на юге и западе 6-13 градусов. Днем во вторник столбики термометров будут колебаться в районе 10-16 градусов. В южной части, на западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской областях и районах 16-22 градуса. Ветер восточного направления, 5-10 м/с. Практически во всех областях Украины будет сухо и солнечно", – сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что в Киеве завтра ожидается сухая погода, но ближайшей ночью будет очень холодно – 0-2 градуса выше нуля, местами заморозки до -2 градусов. Днем ​​24 сентября в столице потеплеет до скромных 11-14 градусов.

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