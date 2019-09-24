Политика Зеленский ветировал закон об импичменте, который ранее уже подписал

2019-09-24 11:43 264

Владимир Зеленский ветировал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента Президента. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1098 8-го созыва на сайте Рады.

Как сообщают Українськi Новини, согласно законопроекту, ВСК Рады - коллегиальный временный орган парламента, который образуется из числа депутатов, задачей которого является осуществление парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Временная следственная комиссия указывается в законопроекте как орган Рады, который образуется из числа депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки актов Рады на правах главного комитета.

ВСК и спецкомиссии в определенный Радой срок, но не позднее чем через 6 месяцев со дня ее образования, подает письменный отчет о проделанной работе.

ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ - ПРЕЗИДЕНТА МОГУТ УВОЛИТЬ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

ВСК предлагается создавать путем принятия решения 150 депутатами, а первое заседание комиссии проводить в 30-дневный срок. Предлагается введение наказания для лиц, кроме Президента, в случае отказа давать показания как свидетель, эксперт или переводчик либо предоставления заведомо недостоверных показаний.

Рада большинством голосов сможет принимать решения об инициировании вопроса об устранении Президента с поста в порядке импичмента и включении его в повестку дня сессии как безотлагательного, о чем председатель парламента срочно уведомляет Президента. Срок деятельности специальной следственной комиссии, уполномоченной на рассмотрение импичмента, составит 3 месяца, а по его истечению вместе с выводами и предложениями члены комиссии вносят на рассмотрение проект постановления об обвинении Президента или проект постановления Верховной Рады Украины о прекращении рассмотрения вопроса о смещении Президента с поста в порядке импичмента.

В случае принятия Радой решения об обвинении Президента спецкомиссия готовит предложения относительно проекта постановления парламента об обращении в Конституционный Суд для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте Президента и в Верховный Суд для получения вывода о том, что деяния, в которых обвиняется Президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

После получения соответствующих заключений КС и Верховного Суда комиссия предварительно рассматривает их и готовит доклад по указанным выводов для рассмотрения на пленарном заседании Рады, а члены спецкомиссии вносят проект постановления об устранении Президента с поста в порядке импичмента.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон об импичменте. Закон об особой процедуре отстранения президента с поста возвращен в Верховную Раду с подписью Зеленского.

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