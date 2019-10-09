Политика Зеленскому на подпись подали закон о запрете приватизации госпредприятий

2019-10-09 15:14 222

Президенту Украины передали на подпись законопроект № 1054-1, который предусматривает отмену действия закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Кроме отмены действия закона с перечнем запрещенных для приватизации государственных объектов документ предусматривает изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства. Устанавливается, что недвижимость госпредприятий и предприятий с долей государства в уставном капитале от 50% может быть отчуждена только в случаях, предусмотренных планом санации, согласованным с органом (субъектом), уполномоченным управлять госимуществом.

В делах о банкротстве таких предприятий не применяется судебная процедура санации (кроме оборонных предприятий), а также судебная процедура ликвидации (кроме тех, которые ликвидируются по решению собственника в течение трех лет со дня вступления в силу этим законом). Из перечня предприятий, которые нельзя приватизировать, изъяли национального оператора почтовой связи, то есть "Укрпочту". При доработке ко второму чтению из текста законопроекта исключили норму, которая запрещала приватизировать предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении в ВСУ, других образованных в соответствии с законодательством военных формирований, СБУ.

Закон запрещает в течение 3 лет со дня вступления в силу совершать исполнительные действия в гособъектах, запрещенных для приватизации. Можно только взыскивать средства и товары, которые были переданы в залог по кредитным договорам.