Политика Закон об импичменте подписан - президента могут уволить тайным голосованием

2019-09-23 13:44 168

Президент Владимир Зеленский подписал закон об импичменте президента. Данные об этом содержатся в карточке законопроекта № 1012 на сайте Верховной Рады.

В этот проект об импичменте перенесли регламентные нормы о процедуре импичмента, убрав из них ссылки на закон о временных следственных и специальных комиссиях ВРУ (признанный неконституционным из-за процедурных нарушений при вступлении в силу).

Также регулируются некоторые особенности применения процедуры импичмента.

Напомним, Конституция и Регламент уже урегулировали такие этапы процедуры импичмента:

226 нардепов подписываются под представлением о смещении президента с его поста

Рада 226 голосами инициирует начало процедуры импичмента

ВРУ образует комиссию для расследования обвинений (для принятия постановления требуется 226 голосов)

выводы и предложения передают председателю ВРУ для принятия решения об открытом или закрытом заседании

во время тайного голосования требуется не менее 300 голосов нардепов для обвинения президента,

226 голосов необходимо для обращения Верховной Рады в Конституционный и Верховный суд по этому поводу

в случае положительных выводов КСУ и ВСУ в течение двух дней в Верховной Раде проводится тайное голосование о смещении президента с поста; для этого необходима поддержка ¾ конституционного состава ВРУ, то есть 338 голосов

Счетная комиссия докладывает о результатах тайного голосования на открытом заседании ВРУ

постановление ВРУ об отстранении президента с поста в порядке импичмента вступает в силу с момента объявления председательствующим на пленарном заседании о ее принятии

согласно Конституции, с этого момента полномочия главы государства исполняет спикер ВРУ (там есть ограничения).