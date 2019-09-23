Политика Закон об импичменте подписан - президента могут уволить тайным голосованием

2019-09-23 13:44 168

Президент Владимир Зеленский подписал закон об импичменте президента. Данные об этом содержатся в карточке законопроекта № 1012 на сайте Верховной Рады.

В этот проект об импичменте перенесли регламентные нормы о процедуре импичмента, убрав из них ссылки на закон о временных следственных и специальных комиссиях ВРУ (признанный неконституционным из-за процедурных нарушений при вступлении в силу).

Также регулируются некоторые особенности применения процедуры импичмента.

Напомним, Конституция и Регламент уже урегулировали такие этапы процедуры импичмента:

226 нардепов подписываются под представлением о смещении президента с его поста

Рада 226 голосами инициирует начало процедуры импичмента

ВРУ образует комиссию для расследования обвинений (для принятия постановления требуется 226 голосов)

выводы и предложения передают председателю ВРУ для принятия решения об открытом или закрытом заседании

во время тайного голосования требуется не менее 300 голосов нардепов для обвинения президента,
226 голосов необходимо для обращения Верховной Рады в Конституционный и Верховный суд по этому поводу

в случае положительных выводов КСУ и ВСУ в течение двух дней в Верховной Раде проводится тайное голосование о смещении президента с поста; для этого необходима поддержка ¾ конституционного состава ВРУ, то есть 338 голосов

Счетная комиссия докладывает о результатах тайного голосования на открытом заседании ВРУ

постановление ВРУ об отстранении президента с поста в порядке импичмента вступает в силу с момента объявления председательствующим на пленарном заседании о ее принятии

согласно Конституции, с этого момента полномочия главы государства исполняет спикер ВРУ (там есть ограничения).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского впервые заговорили о федерализации, завершении войны и особом статусе Донбасса

2019-09-23 12:15 1572

О чем Зеленский будет неофициально говорить с Трампом 25 сентября

2019-09-23 11:14 264

Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины

2019-09-22 14:00 16743

У Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским

2019-09-22 13:00 891

Еще новости в разделе "Политика"

Сегодня целые районы Западного берега реки Иордан останутся без света

2019-09-23 15:14 72

В Одесской и Житомирской областях объявили траур по погибшим в ДТП

2019-09-23 14:45 120

документ Против экс-спикера Парубия в Госбюро расследований завели новое уголовное дело

2019-09-23 14:13 231

Закон об импичменте подписан - президента могут уволить тайным голосованием

2019-09-23 13:44 168
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Сегодня целые районы Западного берега реки Иордан останутся без света 2019-09-23 15:14 72
В Одесской и Житомирской областях объявили траур по погибшим в ДТП 2019-09-23 14:45 120
документ Против экс-спикера Парубия в Госбюро расследований завели новое уголовное дело 2019-09-23 14:13 231
Закон об импичменте подписан - президента могут уволить тайным голосованием 2019-09-23 13:44 168

Лента

15:14 Сегодня целые районы Западного берега реки Иордан останутся без света
14:45 В Одесской и Житомирской областях объявили траур по погибшим в ДТП
документ 14:13 Против экс-спикера Парубия в Госбюро расследований завели новое уголовное дело
13:44 Закон об импичменте подписан - президента могут уволить тайным голосованием
КАРТА 13:16 Режим прекращения огня: на Донбассе 15 обстрелов, ранен украинский солдат
ТРАГЕДИЯ 12:43 Раскрыты детали смертельного ДТП под Житомиром, водитель фуры задержан
12:15 У Зеленского впервые заговорили о федерализации, завершении войны и особом статусе Донбасса
12:12 Глава департамента Минагропрода Ахиджанов грабит государство на миллионы гривен, – СМИ
11:42 В ближайшие дни в Украине сильно похолодает - ожидаются заморозки
11:14 О чем Зеленский будет неофициально говорить с Трампом 25 сентября