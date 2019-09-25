Украина Оригінали і підробки художника Івана Труша

2019-09-25 11:50 285

У фешенебельному районі Львова, де розташовані мальовничі вілли, після тривалого ремонту відкрили художньо-меморіальний музей відомого українського художника Івана Труша.

Іван Труш був настільки популярним художником серед своїх співвітчизників, що його постійно підробляли. Очевидці розповідали, що часто митець заходив до салонів і виявляв картини підписані його іменем і просив зняти з продажу те, що не належить його пензлю. Але як тільки він залишав салон, картину знову вивішували. Оскільки Іван Труш був плодовитим і популярним художником, то підробок на той час з»являлось чимало. Їх і сьогодні при бажанні можна знайти навіть в іменитих колекціонерів, переконаний мистецтвознавець Роман Дмитрик. Зате зараз на віллі художника виставлено 100 розмаїтих прекрасних за жанрами оригіналів Івана Труша.

Іван Труш був одружений на доньці письменника і політика Михайла Драгоманова Аріадні, двоюрідній сестрі Лесі Українки. Це була його любов. Якось подружжя поверталось з театру їдучи у трамваї, і художник замилувався обличчям своєї дружини, відтак відобразив цей стан коханої на портреті, який сьогодні є окрасою нової експозиції в музеї.

У Івана та Аріадни було четверо дітей. Аби забезпечити родині достойне життя, художник купив землю в районі Францівка – на той час це був віддалений від центру міста закуток, і побудував за проектом архітектора велику простору світлу віллу. Тут він мешкав з сім»єю 30 років. Сам садив дерева, квіти. Багато їх відтворено у його картинах - настурції, іриси –півники, братики, дерева, пейзажі. Художник любив мандрівки, займався фотографією відвідав Єгипет, Італію, Наддніпрянщину, Гуцульщину. Залишив від подорожей і картини, і світлини.

Сьогодні на віллі Івана Труша ретельно з любов»ю до господаря, відтворено все довкола, як було за життя цієї чисельної родини: люстри, лампи, столи, креденси, бюрко, крісло качалка, капелюх, мольберт, фарби, пензлі. Під час відкриття помешкання знаменитого художника, атмосферу урочистостей наповнювала жива музика, яка піднімалась до смарагдових височенних хвойних дерев, які передавали ту гармонію одухотвореності природи, яку так майстерно мів відтворити художник Іван Труш.

Лариса Марчук.