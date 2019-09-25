Политика В Раде зарегистрировали законопроект о рынке земли

2019-09-25 19:22 42

 

Кабинет министров в среду, 25 сентября, внес в Верховную Раду законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Документ зарегистрирован под номером 2178.

"Получен Верховной Радой, передан на рассмотрение руководству, направлен на рассмотрение комитета", – говорится на сайте парламента.

В пояснительной записке отмечается, что в октябре 2001 года Рада приняла Земельный кодекс Украины, которым, согласно Конституции, закрепила гарантии приобретения и реализации права собственности на землю. В то же время был введен запрет на отчуждения земель отдельных видов земель сельскохозяйственного назначения.

Мораторий ежегодно продлевался, последний раз – до 1 января 2020 года.

"Длительное отсутствие свободного оборота земель имеет негативные последствия: теневое использование земель, коррупция в земельной сфере, отсутствие конкуренции и занижение цены арендной платы за землю, недополучение поступлений в местные бюджеты, отсутствие ипотечного кредитования под залог земель", – говорится в пояснительной записке.

Также в ней сказано, что земельный мораторий ограничивает конституционное право собственности на землю.

"Граждане Украины, которые испытывают негативное влияние такого ограничения конституционного права на землю, пытаются защитить нарушенное право в судах, в том числе и в Европейском суде по правам человека", – отметили в правительстве.

Запрет на продажу сельхозземель предлагается снять с 1 октября 2020 года.

"Учитывая существующую острую социальную, экономическую и правовую необходимость открытия отмены запрета на отчуждение земли сельскохозяйственного назначения, а также наличие достаточных базовых технических предпосылок для функционирования в Украине цивилизованного оборота земель, принятие соответствующего закона является актуальным и целесообразным", – говорится в пояснительной записке.

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