Украина В Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами на газ зимой и как платить меньше

2019-09-27 13:15 519

По сравнению с весной текущего года газ для населения подешевел почти на треть — на 28%. Хотя по меморандуму Украины с МВФ он должен был наоборот подорожать на 15%. Как так случилось? И что будет с тарифами с наступлением зимних холодов? Ответы на главные вопросы украинского потребителя дали в Нафтогазе.

Куда ведет большая газовая игра сверхдержав

Обвалу газовых цен Европа обязана в первую очередь приходу на ее рынок сжиженного газа LNG (СПГ, сжиженный природный газ). В смысле он и раньше там был, но в малых объемах и погоды не делал. А начиная с ноября прошлого года его стало существенно больше, в первую очередь американского, и он оказался дешевле газ из трубопроводов. Как так?

Вообще-то, главный потребитель этого газа - Китай, и он платит за газ существенно больше европейцев. Но предыдущая зима оказалась теплой, летом потребность в газе падает, хранить его там негде, вот избыточный LNG и пришел в Европу, где есть подземные хранилища.

Пришло относительно немного. Но достаточно, чтобы традиционные поставщики газа для Европы - "Газпром", норвежцы и другие - были вынуждены конкурировать и снижать свои цены.

Этим летом между LNG и трубопроводным газом разгорелся эпичный баттл. Оптовые цены на европейском рынке упали до 13-летних минимумов!

А Украина что?

Благодаря еще одной славной битве, которая развернулась на наших просторах в 2014-2015 годах и которую Украина красиво выиграла, цены на нашем рынке теперь напрямую зависят от цен на европейских хабах. А не от доброй (или недоброй) воли "Газпрома" или главы Кремля.

При чем здесь импортное топливо, если в Украине добывается собственный газ?

Рассказываем. В Украине очень конкурентный рынок газа для коммерческих потребителей. На нем за клиента ежедневно соревнуются десятки поставщиков и частных добытчиков газа. На этом рынке формируется вполне конкурентная, рыночная цена.

Так сложилось, что эта цена чаще всего соответствует цене импортируемого газа + маржа поставщика + НДС.

Даже местные частные добытчики, которые поднимают газ из украинских недр, продают его примерно по этой цене. Когда цены на газ в Европе растут, газ дорожает и в Украине, и наоборот.

А как это влияет на цену для населения?

А вот для населения у нас конкурентного рынка газа пока нет, действует режим ПСО (100% газа для населения обеспечивает "Нафтогаз", а поставляют его вам определенные Кабмином посредники, по одному в каждом регионе. Мы также обеспечиваем газом ваших производителей тепла).

Цена на условиях ПСО формируется по так называемой формуле четырех. Она определяется как наименьшее значение одного из четырех показателей:

- цена для коммерческих потребителей;

- данные МЭРТ о средней таможенной стоимости импортированного газа за прошлый месяц;

- средняя цена на Украинской энергобирже (УЭБ);

- цена по постановлению КМ №867 от 19 октября 2018 года.

Например, если наименьшей оказалась цена на УЭБ, по ней и определяется стоимость газа для населения на текущий месяц.

Таким образом, рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе для населения.

Что будет с ценой дальше?

Этого наверняка не знает никто. Учитывая сезонный фактор, цена, вероятно, будет расти. Если верить нынешним биржевым прогнозам, зимой ожидается подорожание газа.

Собственно, это естественно, потому что с наступлением холодов Китай снова потребует больших объемов газа для отопления и значительная часть LNG-танкеров переориентируется туда.

Можно ли отслеживать цены на европейских хабах?

Наблюдать за движением цен можно на биржевых сайтах, например, здесь: ближайший к нам газовый хаб - CEGH, самый ликвидный - NCG.

По сравнению с августом, фьючерсы на рынках ЕС уже пошли вверх.

Но те же рыночные колебания и сделали возможным летнее удешевление топлива для населения почти на треть и помогли избежать ожидаемого увеличения цены на 15% в мае 2019.

Как остановить эти тарифные качели и платить меньше?

Как свидетельствуют факты, лучшим предохранителем роста цен является не государственное вмешательство, а рыночная конкуренция, которая в сегменте поставок газа населению только начинает формироваться.

Например, в этом году мы впервые предложили украинцам возможность закупить газ наперед по летней цене в рамках продукта #ГазПроЗапас.

Более 50 тысяч семей воспользовались этим предложением. Теперь зимой они смогут в тепле и уюте спокойно пить китайский зеленый Gunpowder, не заботясь о том, насколько холодной будет зима в Поднебесной и как это повлияет на цену газа в Украине.

Источник: ФБ "Нафтогаз Украины"