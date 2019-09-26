Мир США ударили по России новыми санкциями: в Кремле огрызнулись

2019-09-26 20:00 120

 

США в четверг, 26 сентября, расширили санкции против РФ и ввели ограничения в отношении российской компании, пяти судов и трех сотрудников логистической группы компаний "Совфрахт".

Данные физические и юридические лица нарушили режим санкций по Сирии, передает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу американского министерства финансов.

Уточняется, что менеджеров транспортной группы американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) подозревает в причастности к схеме поставок топлива Вооруженным силам РФ в Cирии.

В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что считает меры неприемлемыми.

"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", – цитирует чиновника 360tv.ru.

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