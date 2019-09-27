Украина Почему МВФ не дает денег - обнародован подробный отчет миссии по проблемам Украины

2019-09-27 17:35 456

МВФ по итогам визита миссии в Украину назвал факторы, тормозящие рост экономики страны. Об этом говорится в отчете на сайте фонда, опубликованном 27 сентября.

"Рост (экономики) сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ в Украине Рона ван Родена.

Представитель МВФ отметил, что темпы роста остаются чрезмерно низкими для того, чтобы существенно сократить разрыв между уровнями доходов в Украине и в соседних странах. На очень низком уровне - только 20% от среднего показателя для Евросоюза - остается ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности).

Согласно отчету, создание в стране новых институтов по борьбе с коррупцией не дало "ощутимых результатов". Низкий уровень инвестиций из-за плохих условий ведения бизнеса ограничивает рост продуктивности, создание рабочих мест в частном секторе, и в результате многие украинские работники ищут возможность трудоустроиться за рубежом.

Ван Роден заявил также, что экономическая политика Украины должна основываться на поддержке макроэкономической стабильности с одновременным созданием условий для ускорения экономического роста. При этом необходимо придерживаться "рассудительной фискальной политики для обеспечения приемлемого государственного долга" с повышением эффективности и результативности государственных расходов. Монетарная политика государства должна быть направлена на дальнейшее сокращение инфляции и накопление резервов в условиях гибкого обменного курса. "Критически важным является защита финансовой стабильности с одновременным усилением финансового посредничества и минимизацией последствий ликвидации банков для налогоплательщиков", - говорится в отчете.

По словам представителя МВФ, Киев должен сконцентрировать усилия на проведении структурных реформ для обеспечения роста экономики, при этом ключевое значение имеет "установление крепкого верховенства права", в том числе за счет судебной реформы и борьбы с коррупцией.

"Не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также уменьшение роли государства и олигархов в экономике", - подчеркнул глава миссии.

Он добавил, что повышение уровня зарплат должно отвечать улучшению продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности. По мнению ван Родена, благодаря устойчивому внедрению реформ Украина может более тесно интегрироваться в экономику ЕС.

В отчете подчеркивается, что после состоявшихся в этом году выборов в Украине новая власть "имеет возможность продвигать необходимые реформы". "Власть обратилась с просьбой о новой программе при поддержке МВФ, которая бы помогла достижению этих целей", - напомнил ван Роден.

Миссия МВФ, которая работала в Украине в период с 12 по 26 сентября, вела обсуждение новой трехлетней программы в рамках механизма расширенного финансирования.

"За последние две недели эксперты миссии провели плодотворные дискуссии по вопросам направлений политики для новой программы, в частности относительно налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, а также ключевых мероприятий реформирования", - говорится в отчете.

В МВФ резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, "будет продолжаться в ближайшие недели".

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