Экономика Аналитики МВФ указали на слабые места в налоговой политике Украины

2020-11-24 13:16 98

Аналитики МВФ уверены, что налоговая политика Украины нуждается в совершенствовании за счет внедрения эффективных инструментов, несмотря на реформы.

"Налоговая политика в Украине ведется сразу по двум направлениям. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы. С другой, ставятся под сомнение основные положения существующей системы", - указано в официальном сообщении МВФ от 24 ноября.

В частности, в Украине были направлены "серьезные усилия" на модернизацию международных аспектов налога на прибыль, а также приближение к стандартам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), но некоторые круги в Украине "настойчиво стремятся отменить налог на прибыль корпораций".

В фонде пояснили, что основная идея этих предложений состоит в том, чтобы ввести налог на выведенный капитал.

При этом в Украине была принята ускоренная амортизация инвестиций в основной капитал, что является "более адресным налоговым стимулом", который должен дать ожидаемые результаты.

Положительным для налоговой политики называется Программа добровольного раскрытия информации (VDP), которая должна позволить налогоплательщикам за определенную сумму урегулировать финансовые и физические активы, за которые не уплачивались налоги на прибыль.

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