Политика Госстат рассказал, как меняются зарплаты украинцев

2019-09-28 10:30 138

 

Реальная заработная плата в Украине в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года выросла на 7,7%, по сравнению с июлем 2019 года сократилась на 3,7%, сообщила Государственная служба статистики.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года сократилась на 4%, в годовом измерении (к августу-2018) - увеличилась на 17,4%, составив 10,573 тыс. грн.

Ведомство уточняет, что в июле этот показатель составил 10,971 тыс. грн, в июне – 10,783 тыс. грн, в мае – 10,239 тыс. грн, апреле – 10,269 тыс. грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней зарплаты штатных работников в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года наблюдался в Донецкой (на 22,3%), Днепропетровской (на 22,2%), Николаевской (на 20,5%), Киевской (на 20%), Ривненской (на 19,2%), Запорожской (на 19,1%), Луганской (на 18,3%), Черниговской (на 17,4%), Волынской и Хмельницкой (на 17,2%), Харьковской (на 16,8%), Винницкой (на 16,6%), Черкасской и Черновицкой (на 16,5%), Сумской (на 15,3%), Полтавской и Житомирской (на 15,2%), Херсонской (на 14,8%), Львовской (на 14,5%), Кировоградской и Тернопольской (на 14,2%), Ивано-Франковской и Одесской (на 14,1%), Закарпатской (на 13,2%) областях и в Киеве (на 14,9%)

Самый высокий уровень зарплат в августе зафиксирован в Киеве – 15,694 тыс. грн, самый низкий в Черновицкой области - 8,017 тыс. грн. При этом средняя зарплата работника в Донецкой области составила 11,937 тыс. грн, Днепропетровской – 11,002 тыс. грн, Луганской – 8,938 тыс. грн (кроме временно оккупированных территорий).

В августе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в промышленности (на 22,5%), здравоохранении – 21,2%, профессиональной, научно и технической деятельности (на 19%), информации и телекоммуникаций – на 18,9%, административного и вспомогательного обслуживания – на 17,9%, в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании – на 17,2%, строительстве (на 16,5%), оптовой и розничной торговле (на 16,2%), операций с недвижимым имуществом – на 16%, финансовой и страховой деятельности – на 14,8%, временном размещении и организации питания – на 14,7%, в сфере сельского хозяйства – на 13,7%, транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 12,9%.

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