Политика Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?

2019-09-28 12:00 4035

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер покинул свой пост в пятницу 27 сентября, сообщает Страна и The New York Times.

По данным издания, Волкер заявил госсекретарю Майку Помпео, что уходит в отставку.

Его увольнение произошло через несколько дней после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и публикации стенограммы их скандального разговора в июле из-за которого демократы грозят Трампу импичментом.

В пятницу Палата представителей Конгресса США объявила, что намерена допросить Волкера по данному вопросу на следующей неделе.

Отметим, что Волкер покинет свой пост еще в начале мая, после поражения на выборах президента Украины Петра Порошенко.

Считалось, что Волкер являлся близким человеком к Порошенко и лоббировал его интересы в Вашингтоне, будучи связанным с лоббистской компанией BGR Group, которой платили люди экс-президента. В частности, Волкер пошел на беспрецедентный шаг и перед вторым туром выборов порекомендовал украинцам голосовать за Порошенко.

Кроме того, Волкер был последовательным противником реализации политической части Минских соглашений в той логистике, которая была в них прописана изначально и затем изложена в формуле Штайнмайера (выборы на неподконтрольных территориях и предоставление им особого статуса еще до перехода к Украине контроля над границей).

В частности, именно после визита Волкера в Киев в начале сентября министр иностранных дел Украины Пристайко резко изменил на негативное свое отношение к выборам на Донбассе, а затем украинская делегация в Минске отказалась согласовывать формулу Штайнмайера, что заблокировало встречу Нормандской четверки на высшем уровне.

В тоже время, президент Трамп неоднократно призывал украинские власти договариваться с Россией. Последний раз он это озвучил на брифинге перед встречей с Зеленским в Нью-Йорке.

Пока непонятно - приведет ли отставка "ястреба" Волкера к переменам в отношении США к реализации политической части Минских соглашений и разблокирует ли это процесс согласования формулы Штайнмайера.

Пока все указывает на то, что отставка Волкера связана не столько с переменами в политике США в отношении Украины, сколько с последним скандалом с якобы давлением Трампа на Зеленского по вопросу расследования коррупции Байдена.

В жалобе неназванного сотрудника американских спецслужб, рассекреченной Комитетом по вопросам разведки Палаты представителей, упоминается визит Волкера в Киев после звонка Трампа Зеленскому.

"26 июля, на следующий день после звонка Курт Волкер посетил Киев и встретился с президентом Зеленским и рядом украинских политических деятелей. Волкера на его встречах сопровождал посол США в Европейском Союзе Гордон Сэндленд. Основываясь на многочисленных отчетах об этих встречах, о которых мне рассказывали разные официальные лица США, послы Волкер и Сондленд давали советы украинскому руководству о том, как "ориентироваться" в требованиях, которые предъявлял президент США г-ну Зеленскому", - написано в жалобе.

По информации сайта Usnews.com эти "ориентировки" заключались в том, чтобы "сдержать ущерб от попыток адвоката Трампа Руди Джулиани оказать давление на Украину для расследования действий демократов". То есть, в этой истории Волкер, по данным американских СМИ, играл не на стороне Трампа. А потому его отставка на фоне разрастающегося скандала вокруг переговоров Трампа и Зеленского является вполне логичной.

С другой стороны, уход Волкера может, как минимум временно, ослабить давление американских "ястребов" на украинские власти по вопросу торможения политической части Минских соглашений. Теоретически это открывает перспективы к старту процесса политического урегулирования на Донбассе через реализацию формулы Штайнмайера. Если на то, конечно, будет воля и желание Владимира Зеленского и его команды.