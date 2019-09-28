Украина Поступления от растаможки "евроблях" семь раз превзошли плановые показатели

2019-09-28 14:00 177

 

Поступления в государственный бюджет от растамаживании автомобилей с иностранной регистрацией оказались в 7 раз больше, чем плановые показатели. Об этом говорится в заключении Счетной палаты по результатам анализа выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год, передает УНН со ссылкой на Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

По данным Счетной палаты, в этом году произошло значительное перевыполнение общего объема плановых поступлений от таможенных платежей, полученных при таможенном оформлении для свободного обращения транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещены в таможенные режимы транзита или временного ввоза.

Как отметили в Счетной палате, при годовом плане в сумме 1 млрд грн за 8 месяцев текущего года поступило всего 7,1 млрд грн, или в 7 раз больше.

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