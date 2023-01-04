ВОЙНА В Украине Обмеження електроенергії триватимуть до кінця опалювального сезону , - Міністр енергетики

2023-01-04 10:29

"Ми будемо жити з обмеженнями електроенергії до кінця опалювального сезону - і це треба прийняти", - вважає Герман Галущенко

Міністр енергетики наголосив, що ключова мета зараз - зробити так, щоб ці відключення світла були плановими і прогнозованими.

"Треба, щоб люди чітко розуміли, коли ці години, і щоб оператори систем розподілу чітко дотримувались графіків, в яких вони мають відключати споживачів. І ми до цього йдемо. Звичайно, прогнозувати через загрозу нових обстрілів складно, але ключовим є те, що вже всі механізми напрацьовані".

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Обмеження електроенергії триватимуть до кінця опалювального сезону , - Міністр енергетики 2023-01-04 10:29
ГРАФИК Когда и как можно максимально сэкономить электроэнергию и помочь своей стране 2023-01-04 09:37