Украина В Черновцах родились сиамские близнецы

2019-09-29 10:30 351

В Черновцах зафиксировали рождение сиамских близнецов. Как сообщил главный врач роддома №2 Альберт Курицын, это произошло в ночь на 28 сентября в его медицинском учреждении.

По словам медика, у девочек одно тело, но две головы. А у роженицы – жительницы Черновицкой области – это была первая беременность.

Медик отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.

«Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности», – сказал главврач.

Он добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице. «Роды начались преждевременно – в 33 недели», – сказал Альберт Курицын.

Врач отметил, что этот случай является редким не только для Украины, но и для мира.

Хоть я и давно работают, мне не приходилось встречаться с такой патологией», – сообщил Альберт Курицын. Сейчас сиамские близнецы находятся в родильном доме на улице Ровенской, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу.