Мир Землю накрыла мощнейшая магнитная буря

2019-09-29 12:00 630

 

Мощный солнечный ветер столкнулся с магнитным полем нашей планеты, что вызвало самую сильную в этом году магнитную бурю. Она будет длиться все выходные — с 28 по 29 сентября, некоторые колебания магнитного поля будут ощущаться даже 30 сентября.

Метеозависимые люди почувствовали приближение геомагнитного явления заранее. Самой мощной магнитная буря будет сегодня, 28 сентября — ее сила оценивается в 6 баллов – уровень G2. Магнитная буря 29 сентября будет слабее – уже 5 баллов.

Сильнее всего из-за магнитных бурь страдают голова и сосуды. Часто люди жалуются именно на головные боли и головокружения.

Магнитные бури также провоцируют и другие симптомы, например, общую слабость, дискомфорт в области груди, тревожность, бессоницу, раздражительность, потемнение в глазах, рассеянность внимания.

Магнитная буря — это заметный стресс для организма человека. Поэтому медики рекомендуют в эти дни поберечь свой организм, чтобы минимизировать влияние бури на самочувствие. Нужно хорошо высыпятся, побольше гулять на свежем воздухе, отменить интенсивные физические нагрузки и отказаться от жирной еды, алкоголя, пить поменьше кофе.

Очень важно следить за своим питанием – не переедать, потому что это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Для улучшения самочувствия в эти дни можно пить чаи из мяты и другие теплые травяные чаи. Мята поможет избавиться головной боли при магнитных бурях и улучшить сон (во время метеоударов многие чувствительные к ним люди жалуются на бессонницу).

 

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