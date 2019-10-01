Мир Сенаторы США требуют расследования возможных связей Клинтон с правительством Украины

2019-10-01 11:42 186

Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грессли направили в адрес генпрокурора Уильяма Барра письмо с призывом расследовать возможные связи между Демократической партией и Украиной в ходе президентских выборов 2016 года.

"Минюсту еще предстоит проинформировать Конгресс и общественность о том, начал ли он расследование по поводу связей и сотрудничества между правительством Украины и лицами, связанными с предвыборной кампанией Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии... подобные подозрения заслуживают должного и внимательного изучения", - говорится в письме сенаторов.

Как сообщает The Hill, сенаторы выразили обеспокоенность в связи с тем, что, по их мнению, иностранное влияние на президентские выборы в США 2016 года так и не было должным образом изучено.

Сенаторы попросили Барра ответить на вопрос, проводится ли соответствующее расследование, и объяснить причину, если это не так.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента. Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампа, заявив, что это решение далось ей нелегко. На прошлой неделе Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, но демократы продолжают настаивать на импичменте президента, обвиняя его в попытках вынудить Зеленского вмешаться в выборы в США.