Политика В Кабмине решили отложить до 2020 года штрафы для владельцев

2019-10-02 18:00 243

В среду, 2 октября, Кабинет министров Украины во время заседания принял решение не применять штрафные санкции за нарушение условий таможенного ввоза автомобилей на иностранной регистрации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы сегодня приняли решение, что до момента, пока мы не найдем адекватное решение как выйти из этой ситуации, мы предоставляем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции (к владельцам авто на еврономерах, - ред.)", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал растаможивать "евробляхы" по единой ставке. Также в правительстве сообщали о разработке нового законопроекта о растаможивании автомобилей.