ВОЙНА В Украине путин пытается отложить момент признания поражения роССси в войне против Украины, - ISW

2022-12-15 19:30

Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к федеральному собранию, поскольку не уверен, что сможет продолжать формировать российское инфопространство на фоне растущей критики его поведения по поводу вторжения в Украину.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В Кремле попытались оправдать своего диктатора и заявили, что он может выступить с посланием в 2023 году.

"Бегство РФ из Киевской области и севера Украины в апреле 2022 года, вероятно, испортило планы Путина провозгласить победу во время обращения в федеральное собрание", - отметили аналитики.

В ISW напомнили, как в марте 2014 года президент России воспользовался возможностью произнести речь, в которой он объявил о незаконной аннексии Крыма и города Севастополь.

"Возможно, Путин все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или откладывает момент, когда ему придется признать, что РФ не может добиться своих целей в Украине (признать проигрыш в войне)", - подчеркивают специалисты.

В Институте также убеждены, что, обращаясь к российской общественности и элитам, диктатор может быть не уверен в своей способности оправдать стоимость войны против внутренних и глобальных проблем России.

"Победа в Украине могла бы позволить Путину замаскировать российские человеческие и финансовые потери, как это было в 2014 году, но РФ не имела никаких успехов на поле боя после оккупации Лисичанска в июле", - объясняют в отчете.

В то же время, президент России продолжил сеять панику среди населения, когда нечетко отвечал на вопрос о продолжительности войны и второй волне мобилизации. Таким образом, он вызвал критику и путаницу среди провоенного сообщества.

А бегство россиян из Херсона разозлило даже идеологов "русского мира", которые начали сомневаться в преданности и способности Путина создать "Великую Россию".

Чтобы избежать еще больших проблем, диктатор отменил свою ежегодную пресс-конференцию с представителями российской общественности.

"Похоже, что Путин все чаще обращается к сценарию и предварительно записанным выступлениям. Так он пытается предотвратить риски, связанные с ответом на сложные вопросы относительно неудач России в войне против Украины", - добавили в ISW.