ВОЙНА В Украине путин пытается отложить момент признания поражения роССси в войне против Украины, - ISW

2022-12-15 19:30

 

Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к федеральному собранию, поскольку не уверен, что сможет продолжать формировать российское инфопространство на фоне растущей критики его поведения по поводу вторжения в Украину.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В Кремле попытались оправдать своего диктатора и заявили, что он может выступить с посланием в 2023 году.

"Бегство РФ из Киевской области и севера Украины в апреле 2022 года, вероятно, испортило планы Путина провозгласить победу во время обращения в федеральное собрание", - отметили аналитики.

В ISW напомнили, как в марте 2014 года президент России воспользовался возможностью произнести речь, в которой он объявил о незаконной аннексии Крыма и города Севастополь.

"Возможно, Путин все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или откладывает момент, когда ему придется признать, что РФ не может добиться своих целей в Украине (признать проигрыш в войне)", - подчеркивают специалисты.

В Институте также убеждены, что, обращаясь к российской общественности и элитам, диктатор может быть не уверен в своей способности оправдать стоимость войны против внутренних и глобальных проблем России.

"Победа в Украине могла бы позволить Путину замаскировать российские человеческие и финансовые потери, как это было в 2014 году, но РФ не имела никаких успехов на поле боя после оккупации Лисичанска в июле", - объясняют в отчете.

В то же время, президент России продолжил сеять панику среди населения, когда нечетко отвечал на вопрос о продолжительности войны и второй волне мобилизации. Таким образом, он вызвал критику и путаницу среди провоенного сообщества.

А бегство россиян из Херсона разозлило даже идеологов "русского мира", которые начали сомневаться в преданности и способности Путина создать "Великую Россию".

Чтобы избежать еще больших проблем, диктатор отменил свою ежегодную пресс-конференцию с представителями российской общественности.

"Похоже, что Путин все чаще обращается к сценарию и предварительно записанным выступлениям. Так он пытается предотвратить риски, связанные с ответом на сложные вопросы относительно неудач России в войне против Украины", - добавили в ISW.

subscriber subscriber

Еще по теме

НАТО и ЕС официально призовут роССию вывести войска из Украины, - Politico

2022-12-15 18:30

Союзники Украины изучают, какое вооружение ей предоставить для "решающего преимущества"

2022-12-15 18:00

Китай укрепляет отношения с рф на фоне войны в Украине, – WSJ

2022-12-15 17:30

Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2022-12-14 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Оккупанты готовятся к отражению атак ВСУ в Крыму - разведка

2022-12-15 22:00

Залужный сказал, что Украине нужно для выхода на границы 23 февраля

2022-12-15 21:00

В Конгресс США внесли резолюцию с призывом выгнать роССию из Совбеза ООН

2022-12-15 20:00

путин пытается отложить момент признания поражения роССси в войне против Украины, - ISW

2022-12-15 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Оккупанты готовятся к отражению атак ВСУ в Крыму - разведка 2022-12-15 22:00
Залужный сказал, что Украине нужно для выхода на границы 23 февраля 2022-12-15 21:00
В Конгресс США внесли резолюцию с призывом выгнать роССию из Совбеза ООН 2022-12-15 20:00
путин пытается отложить момент признания поражения роССси в войне против Украины, - ISW 2022-12-15 19:30