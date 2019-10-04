Украина Стала известна причина аварийной посадки самолета под Львовом

2019-10-04 09:39 99

Стала известна предварительная причина аварийной посадки самолета под Львовом, в которой пострадали и погибли люди.

Как сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook, на борту самолета, который выполнял чартерный грузовой рейс, предварительно, было семь членов экипажа. Начато расследование.

"На аэродроме Львов был объявлен сигнал Тревога, сообщено спасательным службам. Через 20 минут экипаж вышел на связь с ГСЧС и сообщил об осуществлении аварийной посадки на грунт в селе Сокольники примерно в 1,5 км от аэродрома. АРК аэропорта оперативно прибыла на место происшествия. По предварительным данным, есть погибшие", - сообщил Лавренюк.

ФОТО: ВО ЛЬВОВЕ ИСЧЕЗ С РАДАРОВ И АВАРИЙНО СЕЛ В ЛЕСОПОЛОСЕ АН-12 

По его словам, "аварийная посадка была осуществлена в связи с тем, что кончилось горючее". Начато расследование.

Напомним, Ан-12 UR-CAH авиакомпании Украина Аэроальянс выполнял рейс Вико (Испания) – Львов. В 6:42 борт запросил разрешение на посадку на аэродроме Львов, а в 6:48 самолет пропал с экранов радаров. Также была потеряна радиосвязь с экипажем.

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