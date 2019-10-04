Украина фото Во Львове исчез с радаров и аварийно сел в лесополосе Ан-12 - есть жертвы и пострадавшие

2019-10-04 09:11 150

В окрестностях Львова произошла аварийная посадка транспортного самолета Ан-12 после того, как он исчез с радаров.

"4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта Львов исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку", - сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На борту самолета находилось 7 членов экипажа и один пассажир. По данным депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, есть пострадавшие и погибшие в результате падения самолета.

В Международном аэропорту "Львов" отметили, что грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Во Львове транспортник должен был приземлиться на дозаправку, но уже в городской черте в 6.45 связь с членами экипажа неожиданно исчезла. Вскоре стало известно о катастрофе. Пока в аэропорту закрыли полосу на взлет и посадку.

В ГСЧС сообщили, что в результате аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 в окрестностях Львова, погибли три человека, судьба еще двух неизвестна.

В 7:46, как отмечается, самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Всесте с тем, на расстоянии порядка 2-2,5 км от места ЧП расположен главный стадион города - Арена Львов.

Горения не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета. От ГСЧС привлечено 12 спасателей и семь единиц техники.