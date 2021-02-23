Мир В США еще один Boeing 757 совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем

2021-02-23 13:42

В США пассажирский Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити из-за проблем с двигателем, сообщает The Seattle Times, ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика.

"Рейс 2123 был перенаправлен для посадки в Солт-Лейк-Сити из-за излишней осторожности", – заявили в компании.

Это уже не первая авария с самолетами этого производителя за последние несколько дней в США. 22 февраля Boeing 757-200 оставил Атланту и направлялся в Сиэтл, но вынужден был отклониться от курса. Пилоты заметили индикатор, предупреждающий о возможной проблеме с одним из двигателей, и сообщили об этом диспетчерам аэропорта.

Аварийная посадка самолета в Солт-Лейк-Сити прошла без происшествий. О пострадавших информации не поступало, в общем не сообщается и о количестве пассажиров на борту. В то же время пожарные, которые осмотрели лайнер сразу после посадки, заявили, что в двигателе нет повреждений.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире