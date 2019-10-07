Украина Врачам удалось стабилизировать выживших в катастрофе АН-12 во Львове

2019-10-07 14:13 231

Состояние троих выживших членов экипажа самолета АН-12, совершившего аварийную посадку возле Львова, стабильное.

"На утро 7 октября состояние всех пострадавших средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет", - сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на главврача городской больницы №8 Василия Обаранца.

МЭР ЛЬВОВА РАСКРЫЛ НОВЫЕ ДЕТАЛИ КАТАСТРОФЫ АН-12 

По словам Обаранца, один из членов экипажа все еще остается в реанимации, а двое переведены в травматологическое отделение.

 ФОТО: ВО ЛЬВОВЕ ИСЧЕЗ С РАДАРОВ И АВАРИЙНО СЕЛ В ЛЕСОПОЛОСЕ АН-12 

Напомним, 4 октября вблизит аэропорта Львов совершил аварийную посадку грузовой Ан-12. В результате аварии погибли пять из восьми находившихся на борту людей. По словам мэра Львова Андрея Садового, пятерых погибших при посадке раздавило грузом. На данный момент рассматривается две версии аварийной посадки грузового Ан-12: ошибка пилота и нехватка горючего.

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Украина

Врачам удалось стабилизировать выживших в катастрофе АН-12 во Львове 2019-10-07 14:13 231
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