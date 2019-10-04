Украина Озвучены две основные версии падения транспортника Ан-12 под Львовом

2019-10-04 13:15 120

Возле Львова проверяют причины падения Ан-12, в результате чего погибли 5 человек. Самолет мог упасть из-за ошибки пилота или из-за того, что кончилось горючее.Также стоит отметить, что на момент катастрофы в жданном регионе был сильный туман.

ФОТО: ВО ЛЬВОВЕ ИСЧЕЗ С РАДАРОВ И АВАРИЙНО СЕЛ В ЛЕСОПОЛОСЕ АН-12

"Сейчас рассматривается две версии, первое – это то, что кончилось горючее, а второе – это ошибка пилота, потому что самолет не выходил на визуальный заход, а на инструментальный, поэтому то, что была плохая погода, - а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом, - оно не влияет, и сейчас, на данный момент, все обстоятельства расследуются". - заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

УПАВШИЙ ВО ЛЬВОВЕ ТРАНСПОРТНИК АН-12 НАЛЕТАЛ УЖЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ

По его данным, на борту самолета было 10 тонн груза, но что именно перевозили он не отметил.