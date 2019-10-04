Украина Упавший во Львове транспортник Ан-12 налетал уже более 50 лет

2019-10-04 10:14 426

Самолет Ан-12, который совершил аварийную посадку под Львовом, эксплуатировался 51 год. Об этом говорится на сайте авиакомпании "Украина-Аэроальянс", которой самолет принадлежит с 2012 года.

Известно, что этот самолет начали эксплуатировать в 1968 году. С того времени и до 1995 года он использовался воинскими частями. До 2007 года Ан-12 принадлежал авиакомпании "Львовские авиалинии", а до 2012 года - авиакомпании "Меридиан".

ФОТО: ВО ЛЬВОВЕ ИСЧЕЗ С РАДАРОВ И АВАРИЙНО СЕЛ В ЛЕСОПОЛОСЕ АН-12 

Авиакомпания "Украина-Аэроальянс", которой до сих пор принадлежит Ан-12, сообщает, что самолет был предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники. Отмечается, что он мог совершать перелеты на дальность до 6 тыс. км.

Напомним, вблизи Львова совершил аварийную посадку грузовой Ан-12. Он должен был приземлиться в Международном аэропорту "Львов". По неизвестным причинам с членами экипажа потеряли связь, когда он подлетал к областному центру.  На борту самолета находились 7 членов экипажа. В результате случившегося есть погибшие. Международный аэропорт "Львов" временно закрыт.

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