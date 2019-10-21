Политика Эрдоган поставил ультиматум Трампу - дал на раздумия 120 часов

2019-10-21 15:14 363

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные действия между Турцией и сирийскими курдами могут возобновиться, если США не выполнит мирное соглашение о прекращении огня по истечении 120 часов. 

"Мы подписали соглашение с США, чтобы гарантировать, что территория, которую мы объявили безопасной зоной, будет освобождена в течении 120 часов", - сказал он.

17 октября  США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы.

Ранее сообщалось, что военные Турции заняли сирийский город Рас-эль-Айн, а возглавляемые курдами силы заявили, что вывели всех своих бойцов из осажденного города.

Напомним, турецкие военные 9 октября начали силовую операцию на севере Сирии против сирийских курдов. Вслед за объявлением Трампа о выводе войск США из северной Сирии последовало военное наступление Турции на северную Сирию. Также известно, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ряд высокопоставленных политиков США резко критикуют решение Трампа вывести войска из северной Сирии.

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