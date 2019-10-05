Мир Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Сирии

2019-10-06 11:30 312

В субботу, 5 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает агентство Anadolu.

На встрече с функционерами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре Эрдоган сказал, что операциям может начаться "сегодня-завтра".

"Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации", - сообщил он.

Эрдоган заявил, что Турция неоднократно сообщала США о своей обеспокоенности ситуацией в районах Сирии, захваченных "террористами" YPG/PKK.

"Анкара достаточно терпела. Мы прекрасно понимаем, что инициативы проведения совместного наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности. Турция ожидает от США четкого ответа на вопрос: признает ли Вашингтон террористической организацией PKK/YPG, которую американская сторона выдает за Сирийские демсилы?" - сказал турецкий президент.