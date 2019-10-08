Мир ВВС Турции нанесли мощные удары по важным объектам курдских формирований

2019-10-08 13:45 159

ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию Сирийских демократических сил (SDF), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.

Как сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, удары были нанесены по району Телль-Тавиль. Сведений о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов не поступало. Турецкая авиация на протяжении дня совершала интенсивные полеты над пограничной местностью и только к вечеру атаковала штаб SDF.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале военной операции против курдских формирований. США, которые выступали союзниками SDF в борьбе против группировки "Исламское государство", в понедельник начали вывод военнослужащих и техники со своих баз на северо-востоке Сирии.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что теперь с ИГ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды. При этом он также подчеркнул, что разрушит экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного. Курды расценили эти действия как нарушение гарантий, которые были даны Вашингтоном.