Украина Работодатели не дают отпусков одиноким матерям

2019-10-08 21:00 201

 

Малый и средний бизнес проверят трудовые инспекторы.

Госслужба Украины по вопросам труда планирует проверки малого и среднего бизнеса. Первыми проинспектируют предприятия в сфере общественного питания, сельского хозяйства и строительства. Те отрасли, где количество нарушителей не уменьшается, несмотря на высокие штрафные санкции за нарушение трудового законодательства.

На каких нарушениях чаще всего попадаются предприниматели рассказал глава Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега.

По словам главы Гоструда, каждый год ведомство разрабатывает так называемые «паспорта нелегальной занятости», которые обсуждаются не только в центральном аппарате, но и с руководителями территориальных управлений службы. Анализируются те сегменты рынка, где больше всего велик риск неофициального привлечения работников. На этих сферах и концентрируют свое внимание инспекторы.

«Когда к нам приходит какая-то жалоба, или, когда мы решаем, на какое предприятие или к какому ФЛП идти, мы сверяем в Пенсионном фонде, есть ли у него наемные рабочие. Если видим, что это, например, ФЛП без наемных рабочих, но по факту это ресторан, то есть вероятность, что там работают неоформленные люди», — говорит Чернега.

Он отметил, что работодатели отказываются отпускать в отпуск даже одиноких матерей.

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