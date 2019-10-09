Мир Финансовый кризис в ООН - экономят на командировках и миротворцах

2019-10-09 09:13 129

Генсек ООН Антониу Гутерриш признал, что Организация объединенных наций переживает финансовый кризис.

Проект бюджета ООН на следующий год составляет 2,94 млрд долларов. Впервые он охватывает не два года, как обычно, а один.

По словам Гутерриша, из соображений экономии приходится сокращать расходы, отказываться от командировок сотрудников, даже если они необходимы, "замораживать" освободившиеся посты и отменять запланированные мероприятия.

Генсек ООН отметил, что не все страны платят членские взносы - на данный момент выплаты совершили 129 из 193 стран. Когда год практически на исходе, в бюджет внесено лишь 70 процентов предусмотренных поступлений.

Чтобы найти деньги на зарплаты и другие текущие расходы, в ООН "обращаются" к отдельному бюджету на миротворческие операции. Но и этот источник практически иссяк, отметил Гутерриш.

"В этом месяце мы столкнемся с самым глубоким финансовым кризисом за последнее десятилетие. Мы рискуем полностью исчерпать запасы наличных, предусмотренные для миротворческих операций, а в ноябре нам будет нечем платить зарплату", - сказал генсек ООН.