Мир Финансовый кризис в ООН - экономят на командировках и миротворцах

2019-10-09 09:13 129

Генсек ООН Антониу Гутерриш признал, что Организация объединенных наций переживает финансовый кризис. 

Проект бюджета ООН на следующий год составляет 2,94 млрд долларов. Впервые он охватывает не два года, как обычно, а один.

По словам Гутерриша, из соображений экономии приходится сокращать расходы, отказываться от командировок сотрудников, даже если они необходимы, "замораживать" освободившиеся посты и отменять запланированные мероприятия.

Генсек ООН отметил, что не все страны платят членские взносы - на данный момент выплаты совершили 129 из 193 стран. Когда год практически на исходе, в бюджет внесено лишь 70 процентов предусмотренных поступлений.

Чтобы найти деньги на зарплаты и другие текущие расходы, в ООН "обращаются" к отдельному бюджету на миротворческие операции. Но и этот источник практически иссяк, отметил Гутерриш.

"В этом месяце мы столкнемся с самым глубоким финансовым кризисом за последнее десятилетие. Мы рискуем полностью исчерпать запасы наличных, предусмотренные для миротворческих операций, а в ноябре нам будет нечем платить зарплату", - сказал генсек ООН.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленскому подмахнули на подпись указ, почти дословно скопированный с документа ООН

2019-10-01 13:16 1053

В Израиле депутаты не сумели сформировать новое правительство

2019-09-30 15:46 1089

ОНЛАЙН Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН: видео-трансляция

2019-09-25 16:30 1386

О чем Зеленский будет неофициально говорить с Трампом 25 сентября

2019-09-24 15:46 1248

Еще новости в разделе "Мир"

Финансовый кризис в ООН - экономят на командировках и миротворцах

2019-10-09 09:13 129

фото Астронавты NASA шесть часов меняли аккумуляторы в открытом космосе

2019-10-08 15:46 270

Ирак охватили массовые протесты: МИД рекомендует срочно покинуть страну

2019-10-08 14:14 369

ВВС Турции нанесли мощные удары по важным объектам курдских формирований

2019-10-08 13:45 417
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Финансовый кризис в ООН - экономят на командировках и миротворцах 2019-10-09 09:13 129
фото Астронавты NASA шесть часов меняли аккумуляторы в открытом космосе 2019-10-08 15:46 270
Ирак охватили массовые протесты: МИД рекомендует срочно покинуть страну 2019-10-08 14:14 369
ВВС Турции нанесли мощные удары по важным объектам курдских формирований 2019-10-08 13:45 417

Лента

09:41 Нидерланды обратили внимание на новое обстоятельство катастрофы MH17 на Донбассе
09:13 Финансовый кризис в ООН - экономят на командировках и миротворцах
08:39 Внезапно: российский великан может стать соперником Усика 12 октября
08:12 Спикер Рады Разумков рассказал, когда и как именно пройдут выборы на Донбассе
22:00 Техосмотр легковушки по новым правилам: сколько придется заплатить
21:30 Зеленский и Трамп не поздравили Путина с днем рождения
21:00 Работодатели не дают отпусков одиноким матерям
20:30 Россия начала выдвигать новые «газовые условия»
20:00 "Мне надо быть осторожнее": Сайдик уклонился от вопроса о принадлежности Крыма
19:30 Рябошапка назначил своим замом Трепака