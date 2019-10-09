В конце октября в Украину прибудет руководство НАТО, флот Альянса войдет в Одессу

Руководство НАТО посетит Украину, а именно Киев и Одессу, 30-31 октября.
"Этот визит является очень важным, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня, которые есть в отношениях между НАТО и Украиной", — сообщил глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников.
Такой сигнал от альянса, по мнению Винникова, свидетельствует о том, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он рассказал, что Генеральный секретарь НАТО проведет комиссию Украина - НАТО в Киеве при участии президента Зеленского.
"В одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО", — сказал глава Представительства НАТО в Украине.
Кроме этого, представители руководства Альянса планируют встретиться с новоизбранными депутатами, новым правительством и гражданским обществом.