Политика В конце октября в Украину прибудет руководство НАТО, флот Альянса войдет в Одессу

2019-10-09 11:15 189

Руководство НАТО посетит Украину, а именно Киев и Одессу, 30-31 октября.

"Этот визит является очень важным, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня, которые есть в отношениях между НАТО и Украиной", —  сообщил глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников.

Такой сигнал от альянса, по мнению Винникова, свидетельствует о том, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он рассказал, что Генеральный секретарь НАТО проведет комиссию Украина - НАТО в Киеве при участии президента Зеленского.

"В одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО", — сказал глава Представительства НАТО в Украине.

Кроме этого, представители руководства Альянса планируют встретиться с новоизбранными депутатами, новым правительством и гражданским обществом.

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В конце октября в Украину прибудет руководство НАТО, флот Альянса войдет в Одессу 2019-10-09 11:15 189

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