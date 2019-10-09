Украина Нацкорпус с боем прорвался в Золотое - полиция открыла огонь, но остановить не смогла

2019-10-09 14:46 327

На переговорах в Минске достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом, однако добровольцы заявили, что останутся на позициях пока власти не откажутся от отвода войск. В результате сегодня колонны представителей Нацкорпуса и ветеранов АТО пробились через блокпост в Кременном и двинулись к точке разведения сил. В противостоянии с добровольцами был ранен полицейский.

Представители Нацкорпуса, ветераны АТО и ООС, а также активисты прорвались через блокпост в Золотое Луганской области, где сегодня должны быть разведены войска.

Как сообщает издание "Страна", колонну представителей Нацкорпуса, ветеранов АТО, ООС и националистов остановили на блокпосту в Кременном. Националисты, которые направлялись в Золотое, чтобы выступить против разведения сил, вступили в стычки с правоохранителями. Полиция открыла предупредительный огонь, стреляла в воздух, не давая им проехать.

Однако спустя час перепалок Нацкорпус все же пропустили. Сейчас они продолжают движение в сторону Золотого. В результате столкновений пострадал правоохранитель, его забрала "скорая ".

Напомним, добровольцы ранее заявили, что останутся на позициях пока власти не откажутся от отвода войск, сообщил командир полка Азов Андрей Билецкий. Также замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт также заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе. Перед тем на переговорах в Минске 1 октября были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом.