Украина Нацкорпус с боем прорвался в Золотое - полиция открыла огонь, но остановить не смогла

2019-10-09 14:46 327

На переговорах в Минске достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом, однако добровольцы заявили, что останутся на позициях пока власти не откажутся от отвода войск. В результате сегодня колонны представителей Нацкорпуса и ветеранов АТО  пробились через блокпост в Кременном и двинулись к точке разведения сил. В противостоянии с добровольцами был ранен полицейский.

Представители Нацкорпуса, ветераны АТО и ООС, а также активисты прорвались через блокпост в Золотое Луганской области, где сегодня должны быть разведены войска.

Как сообщает издание "Страна", колонну представителей Нацкорпуса, ветеранов АТО, ООС и националистов остановили на блокпосту в Кременном. Националисты, которые направлялись в Золотое, чтобы выступить против разведения сил, вступили в стычки с правоохранителями. Полиция открыла предупредительный огонь, стреляла в воздух, не давая им проехать.

Однако спустя час перепалок Нацкорпус все же пропустили. Сейчас они продолжают движение в сторону Золотого. В результате столкновений пострадал правоохранитель, его забрала "скорая ".

Напомним,  добровольцы ранее заявили, что останутся на позициях пока власти не откажутся от отвода войск, сообщил командир полка Азов Андрей Билецкий. Также замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт также заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе. Перед тем на переговорах в Минске 1 октября были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

"Даем Зеленскому сутки" - националисты выдвинули ультиматум президенту

2019-07-08 09:40 1158

Зеленский доложил Волкеру о том, как проходит разведение сил на Донбассе

2019-07-03 09:12 969

Прикрываясь националистическими лозунгами, «Нацкорпус» действует в интересах врага, – «Миротворец»

2019-03-15 13:41 2004

В СБУ прокомментировали заявления Билецкого про подготовку его убийства

2019-03-11 21:30 1866

Еще новости в разделе "Украина"

Новые правила вызова скорой - Кабмин установил норму времени прибытия

2019-10-09 18:00 108

В Кабмине назвали дороги, которые станут платными

2019-10-09 16:30 177

фото Найдены неизвестные архивы УПА на польском языке с данными о выборах в Верховную Раду

2019-10-09 15:45 234

Нацкорпус с боем прорвался в Золотое - полиция открыла огонь, но остановить не смогла

2019-10-09 14:46 327
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Новые правила вызова скорой - Кабмин установил норму времени прибытия 2019-10-09 18:00 108
В Кабмине назвали дороги, которые станут платными 2019-10-09 16:30 177
фото Найдены неизвестные архивы УПА на польском языке с данными о выборах в Верховную Раду 2019-10-09 15:45 234
Нацкорпус с боем прорвался в Золотое - полиция открыла огонь, но остановить не смогла 2019-10-09 14:46 327

Лента

18:30 Начинается потепление: синоптик порадовала украинцев прогнозом
18:00 Новые правила вызова скорой - Кабмин установил норму времени прибытия
17:30 Отопительный сезон в Украине: когда начнется и от чего зависит
17:00 ЕС пересмотрит Соглашение об ассоциации с Украиной: подробности
16:30 В Кабмине назвали дороги, которые станут платными
фото 15:45 Найдены неизвестные архивы УПА на польском языке с данными о выборах в Верховную Раду
15:14 Зеленскому на подпись подали закон о запрете приватизации госпредприятий
14:46 Нацкорпус с боем прорвался в Золотое - полиция открыла огонь, но остановить не смогла
СМИ 14:13 В странах ЕС раскрыли подразделение ГРУ РФ, которое занимается дестабилизацией
документ 13:45 ГБР открыло еще одно уголовное дело против экс-президента Порошенко